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Kadın yurt müdürü ile kız öğrencinin 'hastane' kavgası karakolda bitti

'de kadın yurt müdürü ile bir arasında kavga çıktı. Çıkan kavga karakolda bitti. Denizli'de kaldığı bir öğrenci yurdunda hastaneden getirdiği belgeye inanmayan kadın yurt müdürü ile aralarında çıkan tartışma sonrası darp edilip, odaya kilitlendiğini iddia eden üniversite öğrencisi genç kız, polise gidip şikayetçi oldu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.3.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 16:07 ABONE OL
Kadın yurt müdürü ile kız öğrencinin 'hastane' kavgası karakolda bitti

Olay, Pamukkale ilçesindeki bir öğrenci yurdunda meydana geldi. Pamukkale Üniversitesinde öğrenim gören Edanur S. (19) isimli genç kız, iddialara göre dün gece rahatsızlanınca hastaneye gitti. Hastanede tedavi olduktan sonra geri gelen genç kız, yurt müdürü H.B. tarafından çağrıldı. H.B., Edanur S.'ye yurtta olmadığı zamanlarda hastanede olduğuna dair belge göstermesini istedi. Edanur S. ise hastaneden çıkarken aldığı belgeleri kendisine gösterince, iddiaya göre H.B., kendisinden hastaneden belirtilen saatlerde orada olduğuna dair kaşeli ve imzalı bir belge getirmesini istedi. Tekrar giden genç kıza hastane yönetimi böyle bir belge veremeyeceklerini söyleyince Edanur S. yeniden yurdun yolunu tuttu. Yurt müdürü H.B.'ye böyle bir belgeyi hastanenin veremeyeceklerini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Yurtta görevli güvenlik görevlisi ile genç kızın erkek arkadaşı D.K. de olaya dahil olunca tartışma kavgaya dönüştü.

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Kadın yurt müdürü ile kız öğrencinin 'hastane' kavgası karakolda bitti
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