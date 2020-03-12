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'te bir şahıs pizzacıda çalışan eşini vurdu

'te A.Y adlı şahıs pizzacıda çalışan eşi Vildan Y.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi kısa sürede gözaltına alındı. Ağır yaralanan Vildan Y. ise hastanede tedavi altına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.3.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 09:58 ABONE OL
Karabük'te bir şahıs pizzacıda çalışan eşini vurdu

Karabük'te korkunç olay yaşandı. Karabük'te, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Y. (41), eşi Vildan Y.'yi (37) çalıştığı pizza dükkanında tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Yeşil Mahalle Yonca Sokak'ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Y., eşi Vildan Y.'nin çalıştığı pizza dükkanına geldi. A.Y., burada eşi Vildan Y.'ye tabancayla ateş etti. Başına kurşun isabet eden Vildan Y. kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Vildan Y., ambulansla kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olay sonrası kaçan A.Y., polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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