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paylaşımı yapan şüpheli hakkında soruşturma

(İHA) - Antalya'da korku ve panik çıkarmak amacıyla yalan haber ve paylaşım yapan bir şüpheli hakkında savcılık ve emniyet tarafından çalışma başlatıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.3.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 12:45 ABONE OL
Korona virüs paylaşımı yapan şüpheli hakkında soruşturma

ANTALYA (İHA) - Antalya'da korku ve panik çıkarmak amacıyla yalan haber ve paylaşım yapan bir şüpheli hakkında savcılık ve emniyet tarafından çalışma başlatıldı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile ilgili olarak halk arasında endişe, korku ve panik çıkarmak amacıyla, genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşım yapan bir şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme ve soruşturma işlemleri başlatıldı. Şüphelinin kimliğinin tespiti konusunda Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne gerekli talimat verildi.

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Korona virüs paylaşımı yapan şüpheli hakkında soruşturma
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