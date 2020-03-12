Mahkeme kuran çeteye baskın!

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, yaralama, yağma, çek-senet tahsilatı ve yasa dışı kumar oynatma başta olmak üzere çok sayıda farklı suça karışmış bir suç örgütünü eş zamanlı operasyonla çökertti. İddialara ve polisin tespitlerine göre; iş anlaşmazlığı yaşayan kişilerin irtibata geçtiği çete üyeleri taraflar arasında mahkeme kurarak cezalar kesti. Tarafların birbirlerine daire devretmesini veya yüklü miktarda paralar vermesini sağlayan çete üyeleri kararlarına uymayan kişileri tehdit etti ve üç kişiyi bu şekilde yaraladı. Soruşturma başlatan İstanbul Organize Polisleri, çetenin üyelerini teknik ve fiziki olarak takibe aldı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden çetenin üyelerine operasyon düzenlendi.





ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ



Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 30'u İstanbul merkezli beş ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı. Çetenin üyelerinin bazı adreslerde kumar oynattıkları da iddia edildi. H.Ç. ve H.Ç. isimli iki çete elebaşı da yakalandı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 14 ruhsatsız silah, çok sayıda mermi ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ele geçirilen ruhsatsız silahlar, geçmişte karıştıkları olayların tespit edilebilmesi için Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi ve detaylı incelemeye alındı. Çeteye yönelik soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.