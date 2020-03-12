46 gün sonra annesine kavuştu

Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremde 5 katlı binanın enkazından 24 saat sonra mucizevi bir şekilde kurtarılan 2.5 yaşındaki Yüsra Yıldız ve annesi Ayşe Yıldız'ın tedavileri devam ediyor. Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan minik Yüsra ve annesi, burada bir ay süren tedavinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümüne sevk edildi. Yaklaşık 15 gündür tedavileri burada devam eden Yüsra ve annesi doktorların kararıyla aynı odaya alındı. Depremde eşi Hüseyin Yıldız ve oğlu Onur Yıldız'ı (12) kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ayşe Yıldız, kızıyla birlikte yeniden yaşama tutunmaya çalışıyor. Kızıyla tekrar bir araya geldiği için kendini iyi hissettiğini söyleyen Yıldız; "Kızım onu terk ettiğimi sandı. Çok şükür yanımda. Moralim onun sayesinde biraz düzeldi. Bana umut veriyor, destek oluyor" dedi. Doç. Dr. Serdar Altuğ, Yüsra ve Ayşe Yıldız'ın tedavi sürecinin devam ettiğini belirterek "Yüsra'nın bacağının alt kısmında kas ezilmelerinin olduğu bir doku kaybı vardı. Doku nakli yaparak yarasını kapattık. Annesinin bacağındaki yaralar biraz daha fazla olduğu için tedavisi devam ediyor"diye konuştu.

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