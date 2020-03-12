Öldürdüğü kadın ile oğlunun mezarını kazmış

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Manar Alahmed ile 5 yaşındaki oğlu Muhammed, 4 Şubat'ta evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. İnşaat işçisi baba Muhammed, küçük kızı Delal ile yalnız kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin ardından özel ekip kurdu. İlk etapta ailenin komşuları 3 kişi tutuklandı ancak delil durumu değiştiği için şüpheliler serbest bırakıldı. Polis, onlarca kişinin ifadesine başvurdu ve güvenlik kameralarını da izleyerek zanlının izini sürdü. Polis, araştırma sonunda cinayeti işleyenin ailenin komşusu Suriye uyruklu Yasin Mihaviş olduğunu belirleyerek, şüpheliyi gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden zanlı tutuklandı. Olay günü eve gelirken Yasin Mihaviş ile karşılaştığını anlatan Halil Muhammed, aralarında geçen konuşmayı da şöyle anlattı: "Mahallede polisleri görünce 'Bizim evde ne oldu? diye sordum. 'Bilmiyorum ben de sanayiden geliyorum' dedi. Evde yanımızda duruyordu. Çok şaşırmış gibi davrandı. Katil zanlısı cenazelerin defni sırasında bizimle mezar kazdı, akşam da taziyede misafirlere yemek dağıttı. O nedenle hiç şüphelenmedim." Polisin titiz bir çalışma yaparak olayı aydınlattığını ve kendisini sürekli teskin ettiğini vurgulayan Muhammed, zanlının en ağır cezayı almasını istedi. Olaydan sonra yaşadığı eve hiç gitmediğini dile getiren baba, kızı Delal ile yeni bir hayat kurmayı planladığını sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU