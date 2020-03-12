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nedir, ne demektir? açıkladı! virüsü pandemi ilan edildi!

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüsü tüm dünyayı etkisi altına alıyor. Öte yandan, dünyayı etkisi altına alan COVID-19 adıyla bilinen Corona virüsü tarafından ilan edildi. Salgın hastalık olarak nitelendirilen bu durum daha öncesinde domuz gribi ve Asya gribi vakalarında ilan edilmişti. Bu gelişmeler üzerine on binlerce vatandaş ‘’ , ne demektir?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkemizde de corona virüsünün görülmesiyle birlikte yetkililer kalabalık ortamlardan uzak durmak ve toplu taşımada hijyene önem verilmesinin altını çizerken salgın hastalıklara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Dünya geneline yayılan salgın hastalıklar için kullanılan terim virüsün yayılması ve tutunmasıdır. Peki Pandemi nedir, ne demektir? Hangi hastalıklar pandemi ilan edilir? İşte tüm detaylar

Giriş Tarihi: 12.3.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 10:14 ABONE OL
Pandemi nedir, ne demektir? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Corona virüsü pandemi ilan edildi!

nedir, ne demektir? Çin'de ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan virüsü pandemi olarak ilan edildi. Tüm dünya genelinde yeni tip koronavirüsün Kovid-19 taşıdığı belirlenen kişi sayısı 126 bin 136'ya çıktı. En çok vaka Çin'de görülürken Çin'in ardından İtalya, İran ve Güney Kore geliyor. () Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgın hastalık olarak ilan edilince vatandaşlar salgın hastalık hakkında detaylı bilgilere ulaşmaya çalışıyor. On binlerce vatandaş '' , ne demektir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bir virüsün salgın hastalık olarak nitelendirilmesi için istikrarlı bir şekilde, dünyanın farklı noktalarında, kitleler üzerinde görülmeye başlaması gerekiyor. Peki Corona virüsünün ilan edildiği Pandemi nedir, ne demektir? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı!

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından kontrol edilemeden dünya geneline yayılan coronavirüsü salgınına ilişkin gündemde aranan başlıklar arasında yer aldı. Şimdiye kadar binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilan edildi.

İşte, pandemi hakkında merak edilen tüm detaylar…

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Pandemi nedir, ne demektir? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Corona virüsü pandemi ilan edildi!
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