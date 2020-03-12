Pandemi nedir, ne demektir? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Corona virüsü pandemi ilan edildi!

Pandemi nedir, ne demektir? Çin'de ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan corona virüsü pandemi olarak ilan edildi. Tüm dünya genelinde yeni tip koronavirüsün Kovid-19 taşıdığı belirlenen kişi sayısı 126 bin 136'ya çıktı. En çok vaka Çin'de görülürken Çin'in ardından İtalya, İran ve Güney Kore geliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgın hastalık olarak ilan edilince vatandaşlar salgın hastalık hakkında detaylı bilgilere ulaşmaya çalışıyor. On binlerce vatandaş '' Pandemi nedir, ne demektir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bir virüsün salgın hastalık olarak nitelendirilmesi için istikrarlı bir şekilde, dünyanın farklı noktalarında, kitleler üzerinde görülmeye başlaması gerekiyor. Peki Corona virüsünün ilan edildiği Pandemi nedir, ne demektir? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı!

PANDEMİ NEDİR, NE DEMEKTİR? DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) AÇIKLADI!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından kontrol edilemeden dünya geneline yayılan coronavirüsü salgınına ilişkin pandemi tanımı gündemde aranan başlıklar arasında yer aldı. Şimdiye kadar binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) corona virüsü pandemi ilan edildi.

İşte, pandemi hakkında merak edilen tüm detaylar…