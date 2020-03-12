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ne zaman, kaç gün? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Üç aylara girilmesi ile birlikte Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan dini günler tarihleri araştırılıyor. Özellikle 11 ayın sultanı Ramazan ayında Müslümanlar oruç tutma vazifelerini yerine getirecekler. İbadetler yapılacak ve oruçlar tutulacak. Bu bağlamda; Başkanlığı tarafından paylaşılan 2020 dini günler takvimi merak edildi. Buna göre; ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Giriş Tarihi: 12.3.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 11:40 ABONE OL
Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Müslüman alemi açısından son derece önemli olan üç aylara girildi. Diyanet İşleri Başkanlı 2020 dini günler takvimini yayınlarken en çok merak edilenlerden bir tanesi "Ramazan Bayramı ne zaman?" sorusunun yanıtı oluyor. Hem tatil planlarını hayata geçirmek hem de ibadetlerini yerine getirmek açısından önemli olan Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı bu yıl 24-26 Mayıs 2020 tarihlerine denk geliyor. 23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilmesinin ardından 24-25-26 Mayıs tarihleri de Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı tatilinin Pazar-Pazartesi ve Salı gününe denk geldiği düşünülürse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bir tatilin söz konusu olmadığı görülebiliyor.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

  • Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
  • Regaip Kandili 27 Şubat 2020
  • Miraç Kandili 21 Mart 2020
  • Berat Kandili 7 Nisan 2020
  • Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
  • Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
  • Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
  • Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı bu yıl 24-26 Mayıs 2020 tarihlerine denk geliyor. 23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilmesinin ardından 24-25-26 Mayıs tarihleri de Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı tatilinin Pazar-Pazartesi ve Salı gününe denk geldiği düşünülürse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bir tatilin söz konusu olmadığı görülebiliyor.

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Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
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