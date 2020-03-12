Rüyada köpek görmek nedir, ne anlama gelir? Rüyada köpek ısırması, saldırması, kovalaması - Rüya tabirleri

Rüyada köpek görmek, alimler tarafından farklı şekillerde yorumlanır. Bu noktada önemli olan ve dikkat edilen konu, rüyadaki köpeğin cinsi, rengi gibi özellikleri ile köpeğin rüya sahibini ısırması, kovalaması, saldırması gibi durumlardır. Dolayısıyla rüyada köpek görmek ne anlama gelir, ne demektir sorusu, rüyanın şekline göre cevap bulur diyebiliriz. Fakat rüyada köpek görmek ile ilgili genel olarak yapılan yorumlarda, kişinin herkesten sakladığı bir sırının olduğu, kişisel sorunlarını yakın zaman içerisinde çözüme kavuşturması gerektiği söylenir. Peki görülen köpeğin ısırması, havlaması, kovalaması ne anlama gelir? Rüyada köpek sevmek nasıl yorumlanır? İşte rüya tabirleri ile köpek görmenin yorumları…

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Köpekler, insanlık tarihi boyunca insanlar ile yakın ilişki içerisinde olmuş, her zaman sadık bir dost olarak görülmüşlerdir. Köpekleri insanlar açısından birer dost haline getiren bir başka özellikleri de mistik özellikleri ve kahramanlıklarıdır. Köpekler, bazı toplumlarda gücün temsili olarak nitelendirilir. Günlük hayatımıza baktığımızda köpeklerin, belirli bir araziyi ve toprak parçasını korumak üzerine üstlerine olmadığı görülür.

Eğer köpek sahibi olan bir kişi rüyasında köpek gördüyse bu, kişinin yakın zaman içerisinde düşmanları tarafından aldatılmaya çalışılacağının, mal varlığına zarar verilmeye çalışılacağının bir göstergesidir.

RÜYADA KÖPEK ISIRMASI

Rüyada köpek tarafından ısırıldığı veya bir başkasının ısırıldığını görmek genel olarak hastalık çağrışımı olarak nitelendirilir. Tehlikeli bir düşmanın pusuda olduğunun ve hamle yapmak için doğru zamanı beklediğinin bir uyarısı olan bu rüyayı gören kişinin, aile ve arkadaş çevresine akıl danışarak tedbirlerini zamanında alması gerekir.

Eğer kişi dişi bir köpek tarafından ısırılıyorsa bu durum hayatında inatçı bir insanla yakın ilişki içerisinde olduğunun göstergesidir. Rüya sahibi söz konusu kişiden gelebilecek kötülükle karşı hazırlık içerisinde olmalıdır.

RÜYADA KÖPEK SALDIRMASI

Rüya sahibine veya bir başkasına rüyada köpek saldırması, sıkıntılar dolu bir zaman dilimi içerisinde olunduğunun göstergesi olarak kabul edilir. Eğer rüya sahibi bu sıkıntılı süreci manevi açıdan en az hasarla atlatabilir ise hayatının geri kalanı huzur içerisinde devam edecektir. Ruhen huzurla dolu olan kişi için maddi imkanlar da sonuna kadar açılacaktır.

RÜYADA KÖPEK KOVALAMASI

Rüya sahibinin hayatında çok yakın bir süre içerisinde gerçekleşmesi muhtemel değişikliklerin temsili olarak değerlendirilir. Söz konusu değişikliklerin rüya sahibinin hayatını olumlu yönde değiştirebileceği gibi hayatının alt üst olmasına da sebep olabilir. Bu konuda yapılan net bir yorum mevcut değildir. Rüyada köpek kovalaması genel olarak hayattaki değişiklik olarak yorumlanır.

RÜYADA KÖPEK SEVMEK

Rüya sahibi, yakın bir zaman içerisinde ailesi tarafından evlendirilmeye teşvik edilecektir. Kişi, evlenmek istemese ve bu fikre sıcak bakmasa da ailesi tarafından yapılan baskılara göğüs germekte yeterli başkaldırıyı gerçekleştiremeyecektir. Eğer rüya sahibi hayatının bu yönde ilerlemesine izin vermek istemiyor ise ailesinin bu fikrine karşı tavrını, henüz konunun en başında koymalıdır.

RÜYADA BEYAZ KÖPEK GÖRMEK

Bu rüya, rüya sahibinin ailesi ve dostlarına karşı tutku dolu bir insan olduğunun göstergesidir. Ailesine karşı sevgiyle bağlı olan rüya sahibi, çevreden gelebilecek kötülüklere karşı ailesini korumak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır bir karaktere sahiptir.

RÜYADA SİYAH KÖPEK GÖRMEK

Rüya sahibinin bazı konularda kendisiyle çatışma içerisinde olduğunun göstergesidir. Bu rüya aynı zamanda kişi agresif bir karaktere sahip olduğunun göstergesi olup kişiye, bu karakterini düzeltmesi ve insanlarla olan iletişimini düzeltmesi gerektiğini belirten bir uyarı niteliğindedir.

RÜYADA YAVRU KÖPEK GÖRMEK

Rüya sahibinin uzun zamandır şikayetçi olduğu yalnızlık probleminden kurtulacağının bir göstergesidir. Bu rüya hakkında aynı zamanda gerçekçi bir çağrışım da yapılır. Kişinin yakın zaman içerisinde sahipleneceği bir yavru köpek ile çok iyi bir arkadaşlık kuracağı ve bu sayede yalnızlık problemine son vereceği söylenir.

RÜYADA KÖPEKTEN KAÇMAK

Rüyada köpekten kaçtığını gören bir kişi, iş dünyasında rakibi olan kişileri etkisiz hale getirmeyi başaracak ve bu sayede önü açılacaktır. Başarılı olmak için var gücüyle çalışan rüya sahibinin çabalarının karşılık bulacağın ifade eden bu rüya, rüya sahibi için bir müjde niteliğindedir. Öte yandan kişi, karşılaşacağı güzel haberlerle birlikte kötü durumlara karşı da hazırlıklı olmalı, hiçbir konuda tedbiri elden bırakmamalıdır.

RÜYADA KÖPEK SÜRÜSÜ GÖRMEK

Bu rüya, iki farklı şekilde tabir edilir. Eğer kişi, kendisine saldıran köpekler tarafından ısırılmış ise bu durumda rüya sahibinin tehlikeli bir işin içerisinde olduğunu gösterir. Fakat köpek sürüsü yalnızca rüya sahibini kovalıyor, ona herhangi bir zarar vermiyor ise bu rüya, rüya sahibinin çevresinde kendisine zarar vermek amacı taşıyan kimselerin olduğu şeklinde yorumlanır.

RÜYADA KÖPEK SALDIRISI

Rüya sahibini çekemeyen, yaptığı işlerden dolayı rahatsızlık duyan insanların varlığı şeklinde yorumlanır. Bu kişiler, rüya sahibinin çok yakınında olabilir, dolayısıyla bu rüya aynı zamanda kişiye dikkatli olması yönünde uyarı verir.

RÜYADA KURT KÖPEĞİ GÖRMEK

Bu rüya, genel itibarıyla hayra ve iyiye yorumlanır. Kurt köpeği, gücün ve asaletin simgesi olarak karşılık bulur. Dolayısıyla rüyada kurt köpeği görülmesi rüyanın şekline göre farklı manalar içerse de genel olarak yapılan yorumlarda rüya sahibinin cesaret sahibi ve erdemli bir insan olduğu, buna bağlı olarak da hayatında başarılı olacağı söylenir.

RÜYADA KÖPEK BESLEMEK

Rüyasında sokakta veya evde köpek beslediğini gören kişinin, gizli bir düşmanı vardır. Bu düşman hilekar ve istediklerini elde etmek için her yola başvuran bir kimsedir. Rüya sahibi bu kötü amelları olan kişiye karşı hiçbir zaman dikkati elden bırakmamalı, gerçekten dost olarak gördüğü insanlar dışında kimseye güvenmemelidir.

RÜYADA KÖPEK HAVLAMASI

Rüyada havlayan köpek görmek, rüya sahibinin keyfine düşkün ve aynı zamanda merhametli bir insan olduğunun göstergesidir. Bu sebeple kişi, kendisine üzüntü verecek talihsiz durumlarda karşısında dikkatli olması, olayları doğru bir şekilde analiz ederek hareket etmesi gerekir.

RÜYADA KÖPEK ÖLDÜRMEK

Kişi, yakın bir süre içerisinde kendisine ayak bağı olan faydasız kişilerden kurtulacaktır. Rüya sahibi, bu kişileri hayatından çıkarmak için insanları kırmaktan çekinmemeli, her ne kadar başkaları tarafından bencil olarak tanımlanacak olsa da önce kendi isteklerine ve değerlerine önem vermeli, kendi mutluluğunu birinci sırada tutmalıdır.

RÜYADA KÖPEK KOVALAMAK

Kişinin, kötü huy sahibi kişilerden uzak durması gerektiğine işaret eder. Rüya sahibi hakkında fesat düşüncelere sahip olan bu insanlar, kişinin mutluluğuna engel olmak için çabalamaktadır. Rüya sahibi bu insanları hayatından çıkarmak için çaba sarf etmelidir.

RÜYADA KÖPEKLE KONUŞMAK

Beklenmedik gelişmelerin rüya sahibinin hayatında köklü değişikliklere sebep olacağının bir göstergesidir. Rüya sahibi, kuracağı bir ortaklık ile kısa süre içerisinde maddi açıdan rahat bir konuma erişebilir ya da uzun zamandır aradığı aşkı bulup evlilik yolunda önemli adımlar atabilir.