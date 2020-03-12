Sağanak yağış geceyi zorlaştırdı

BUGÜN NELER OLDU

SığınmacılarAvrupa sınırında bekleyişlerinin 13'üncü gününe zorlu bir gecenin ardından uyandı. Önceki akşam başlayan ve gece de devam eden sağanak yağış sığınmacılara zor anlar yaşattı. Çadırlarda kalan binlerce sığınmacı sabaha kadar zor şartlarda mücadele etti. Geceleri soğuk hava çocuklu aileleri daha çok etkiledi. Öte yandan İzmir'in Dikili ilçesinden lastik botla, Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen 35 mülteciyi engelleyen Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri, botu Türkiye karasularına geri gönderdi. Sürüklenmeye başlayan bottaki mültecilerin yardım çağrısına Türk Sahil Güvenlik Ekipleri yetişti. 19'u çocuk, 9'u kadın, 7'si de erkek olan Afganistan ve 9 Kongo uyruklu mülteciler kurtarıldı.Murat SAVAŞ-Şener ŞENTÜRK/SABAH