Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada da 61 sentetik hap ele geçirildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.3.2020 17:41 ABONE OL
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Merkez Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği "Ozon" ile arama yapan ekipler 224 sentetik uyuşturucu hap buldu.

Operasyonda şüpheliler A.E. (27), M.D. (24) ve İ.Ç. (35), gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada da 61 sentetik hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA