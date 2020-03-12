11 Mart Şans Topu sonuçları ve kazanan numaralar açıklandı! Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama

Şans oyunu severlerin her hafta Çarşamba günlerini heyecan, merak ve umutla beklemesine neden olan Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak çekilişle bugün belli oldu. 978. hafta çekilişi yapılan oyunda haftanın şanslı numaraları belli oldu. Bu hafta ise oyunu oynayan vatandaşlar arama motorlarında yoğun şekilde Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtlarını araştırmaya yoğun şekilde devam ediyor. İşte 11 Mart MPİ Şans Topu sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! MİLLİ PİYANGO 11 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI…

11 Mart MPİ Şans Topu sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile çekilişe ilişkin diğer tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar,