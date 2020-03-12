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çekiliş sonuçları 11 Mart belli oldu! MPİ ile bilet sorgulama ve kazanan numaralar

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyun olan ’nun 1304. hafta çekilişi bugün gerçekleştirildi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta 6 bilen sadece bir kişi olmuş ve 3 milyon 319 bin 493 TL’lik büyük ikramiyenin sahibi olmuşlardı. Bu haftaki çekilişe de rağbet çok olurken, on binlerce şans oyunu sever ‘’ aratmasını gerçekleştiriyor. Haberimizin içerisinden Sayısal Loto sonuçları 11 Mart 2020 MPİ bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilir, kazandıran numaraları görüntüleyebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 12.3.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 09:31 ABONE OL
Sayısal Loto çekiliş sonuçları 11 Mart belli oldu! MPİ ile Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ve kazanan numaralar

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi şuanda devam ediyor. On binlerce vatandaşın her hafta oynadığı oyunlar arasında yer alan Sayısal Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen 1 kişi olmuş ve 3 milyon 319 bin 493 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Hal böyle olunca bu haftaki çekilişe de rağbet oldukça artmıştı. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran numaralar hangileri? Haberimizin içerisinden Sayısal Loto sonuçları 11 Mart 2020 MPİ bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilir, kazandıran numaraları görüntüleyebilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! MPİ İLE SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI 11 MART

Sayısal Loto bilet sorgulama işlemini haberimizin içerisinden gerçekleştirebilir, kazandıran numaraları görüntüleyebilirsiniz…

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları 11 Mart belli oldu! MPİ ile Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ve kazanan numaralar
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