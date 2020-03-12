Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Adıyaman'da vahşet! 19 yaşındaki kız, babasına kurşun yağdırdı...

Son dakika: Adıyaman'da vahşet! 19 yaşındaki kız, babasına kurşun yağdırdı...

Tüyler ürperten son dakika haberi Adıyaman'dan geldi. Dün, akşam saatlerinde babasıyla tartışan 19 yaşındaki Dilan B., babası Yusuf B.'ye tabancayla kurşun yağrdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan baba, olay yerinde yaşamını yitirdi. Komşular, silah seslerini duyması üzerine polise ihbarda bulundu. Genç kız, ekipler tarafından gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.3.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 09:37 ABONE OL
Son dakika: Adıyaman'da vahşet! 19 yaşındaki kız, babasına kurşun yağdırdı...

Adıyaman bu olayı konuşuyor. 19 yaşındaki genç kız akşam saatlerinde tartıştığı öz babasına kurşun yağdırarak öldürdü. Son dakika haberine göre Dilan B. gözaltına alındı.

BABA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, gece yarısı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dilan B. ile babası Yusuf B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dilan B., evde bulunan tabanca ile babasına peş peşe ateş etti. Göğsüne 4, başına ise 1 kurşun isabet eden Yusuf B., olay yerinde yaşamını yitirdi. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen ekiplerin çalışması sonrası Yusuf B.'nin cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Babasını öldüren Dilan B. ise polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika! Corona virüsü Türkiye'de dezenfektan fiyatlarını patlattı! Bir gece de yüzde 4 bin zam: Uykudayken olmuş

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Adıyaman'da vahşet! 19 yaşındaki kız, babasına kurşun yağdırdı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA