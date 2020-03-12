Son dakika: Ataşehir'de kaybolan 16 yaşındaki çocuk, klarnet çalarken bulundu!

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra haber alınamayan kayıp çocuktan son dakika haberi geldi. İstanbul Kartı incelenerek Kadıköy'e gittiği öğrenilen ve bazı vatandaşlardan gelen "Bahariye Caddesi'nde klarnet çalarken görüldüğüne dair" bilgiler üzerine bulunarak ailesine teslim edildi.

9 MART'TAN BERİ ARANIYORDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 Mart'ta Esatpaşa Mahallesi'ndeki evinden okula gitmek üzere ayrılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan E.Y. hakkında ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

İSTANBUL KARTI İNCELENDİ

Konuya ilişkin Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, kayıp çocuğun toplu taşıma kartı kullanım bilgileri için İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ilgili birimle yazışma yapıldı. E.Y'nin 10 Mart'ta Kadıköy-Kartal metro hattını kullandığı ve güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde Kadıköy istikametine gittiği belirlendi.

Çalışmalar devam ederken, kayıp çocuğun Bahariye Caddesi'nde klarnet çalarken görüldüğü yönünde bilgi edinildiği, ailesine haber verildiği ve E.Y'nin Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi.