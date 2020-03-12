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Son dakika: 'da dehşet! Çöpe atılmış bebek bulundu...

İstanbul 'dan gelen son dakika haberi tüylerinizi diken diken edecek türden! Dün akşam saatlerinde bir atık kağıt toplayıcısı, çöp konteynerini açtığında gözlerine inanamadı. Konteyner içinde, ayakkabı kutusuyla bırakılmış bir bebek vardı. Hemen olay yerine polis çağırılırken, bebeğin hastaneye götürülerek tedaviye alındığı ve birkaç saat önce dünyaya geldiği öğrenildi. Ekipler olaya ilişkin soruşturma başlattı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.3.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 11:09 ABONE OL
Son dakika: Avcılar'da dehşet! Çöpe atılmış bebek bulundu...

İSTANBUL'DAN SON DAKİKA HABERİ!

Siz nasıl anne babasınız! Henüz birkaç saat önce dünyaya gelen bebeklerini çöp konteynerine koydular. Talihsiz bebek, şans eseri bir atık toplayıcı tarafından bulunarak kurtarıldı...

BEBEK CANLI BULUNDU

Avcılar, Merkez Mahallesi Talimhane Caddesi'ndeki çöp konteynerine dün saat 17.00 sıralarında gelen atık toplayıcısı karton ayakkabı kutusunun içerisinde bebek olduğunu fark etti. Bezlerle sarılı, bebeğin canlı olduğunu gören atık toplayıcısı polisi aradı. Kısa sürede gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ve 112 görevlileri bebeği ambulansla yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Birkaç saat önce dünyaya geldiği belirlenen kız bebek, özel hastanede genel kontrolden geçirilerek, doğumdan kalan izlerden arındırıldıktan sonra kuvöze konularak tekrar çağrılan özel donanımlı ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre kuvözde tutularak besleneceği ifade edildi.



Polisin yaptığı araştırmada bölgede çöp konteynerinin bulunduğu bölgeyi gören güvenlik kamerası kaydı bulunmadığı anlaşıldı. Bebeğin annesini tespit edebilmek amacıyla soruşturmaya devam ediliyor.

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Son dakika: Avcılar'da dehşet! Çöpe atılmış bebek bulundu...
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