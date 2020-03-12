Son dakika: Babasını, annesine şiddet uyguladığı için öldürmüş!

Adıyaman'da, annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla babasını tabancayla ateş ederek, öldüren Dilan B. (19) ve birlikte gözaltına alındığı annesi Canan B. (38), adliyeye sevk edildi. Kızı tarafından öldürülen Yusuf B. (44) ise toprağa verildi.