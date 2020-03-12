Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Babasını, annesine şiddet uyguladığı için öldürmüş!

Son dakika: , annesine şiddet uyguladığı için öldürmüş!

19 yaşındaki Dilan, öz babasına kurşun yağdırarak öldürdü. Adıyaman'daki Kan donduran cinayete ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Babası Yusuf B.'yi öldüren Dilan B., emniyetteki ilk ifadesinde ", annesine sürekli şiddet uyguladığı için öldürdüğünü" söyledi. Cinayet sonrası olay yerine çağırdığı arkadaşı ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Maktul baba Yusuf B., Karapınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.3.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 16:59 ABONE OL
Son dakika: Babasını, annesine şiddet uyguladığı için öldürmüş!

Adıyaman'da, annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla tabancayla ateş ederek, öldüren Dilan B. (19) ve birlikte gözaltına alındığı annesi Canan B. (38), adliyeye sevk edildi. Kızı tarafından öldürülen Yusuf B. (44) ise toprağa verildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Babasını, annesine şiddet uyguladığı için öldürmüş!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA