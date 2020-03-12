Son dakika: Babasını, annesine şiddet uyguladığı için öldürmüş!
19 yaşındaki Dilan, öz babasına kurşun yağdırarak öldürdü. Adıyaman'daki Kan donduran cinayete ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Babası Yusuf B.'yi öldüren Dilan B., emniyetteki ilk ifadesinde "babasını, annesine sürekli şiddet uyguladığı için öldürdüğünü" söyledi. Cinayet sonrası olay yerine çağırdığı arkadaşı ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Maktul baba Yusuf B., Karapınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Giriş Tarihi: 12.3.2020 16:56Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 16:59ABONE OL
Adıyaman'da, annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla babasını tabancayla ateş ederek, öldüren Dilan B. (19) ve birlikte gözaltına alındığı annesi Canan B. (38), adliyeye sevk edildi. Kızı tarafından öldürülen Yusuf B. (44) ise toprağa verildi.