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Son dakika: 'nin katili Ergin A. Türkiye'ye getirildi

Hint Okyanusu’nda Türk bayraklı gemide işlenen cinayet vakasında son dakika gelişmesi yaşandı. İnce Karadeniz isimli yük gemisinde ’yi öldüren ve 4 mürettebatı da yaralayan katil Ergin A., ’da yakalanıp tutuklanmış ve Türkiye tarafından iadesi istenmişti. Son dakika haberine göre talebin kabul edilmesi üzerine Türk Polisi Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’ya giderek katil Ergin A.’yı ülkeye getirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.3.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 09:48 ABONE OL
Son dakika: Bora Ekşi'nin katili Ergin A. Türkiye'ye getirildi

Hint Okyanusu'nda Türk gemisinde işlenen dehşette son dakika gelişmesi. Bora Ekşi'yi öldürüp 4 kişiyi yaralayan katil Ergin A. Türkiye'ye getirildi...

SRİ LANKA'DA TUTUKLANDI

Hint Okyanusu'nda taşımacılık yapan Türk bayraklı 'İnce Karadeniz' isimli dökme yük gemisinin makine yağcısı Ergin A., 20 Aralık'ta kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürmüş ve 4 personeli yaralamıştı. Mürettebat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra bağlanarak tutulan katil zanlısı, geminin Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya yanaşmasının ardından yerel polis tarafından teslim alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

TÜRK POLİSİ GİDEREK TESLİM ALDI

Kaptan Bora Ekşi'nin ailesinin talebi doğrultusunda Türkiye'de yargılanması için Ergin A.'nın iadesi istendi. Sri Lanka makamlarına yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından katil zanlısının Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi. Türkiye'den giden polis ekibi Ergin A.'yı teslim alarak, bu sabah tarifeli uçakla İstanbul'a getirdi. İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından katil zanlısı, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Hint Okyanusu'nda taşımacılık yapan Türk bayraklı yük gemisi İnce Karadeniz, Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra denize açılmıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, makine yağcısı Ergin A., 20 Aralık'ta kaptan Bora Ekşi'yi kamarasının önünde bıçaklayarak öldürmüştü. Olaya müdahale etmek isteyen gemi mürettebatından 4 kişi de yaralanmıştı.

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Son dakika: Bora Ekşi'nin katili Ergin A. Türkiye'ye getirildi
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