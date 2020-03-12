Son dakika haberi: Bursa’da korkunç olay! “Aynı bıçağı aldım ve karnıma…”

Bursa'da geçtiğimiz yıl Temmuz ayında merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi'nde bir tuhafiye dükkanında meydana gelen korkunç olaya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine dehşet anları yaşatan 45 yaşındaki Zahit Y. İsimli şahsın Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada yaptığı savunmada olaya ilişkin şok detaylar ortaya çıktı. Zanlı tarafından yapılan savunmadaki o detay ise duyanları şaşkına çeviren türdendi. İşte son dakika haberiyle ilgili detaylar…