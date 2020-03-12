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Son dakika haberi: ’da korkunç olay! “Aynı bıçağı aldım ve karnıma…”

’dan gelen son dakika haberi duyanların kanını donduruyor. Bursa’da önceki yılın Temmuz ayında merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi’nde bir tuhafiye dükkanında meydana gelen korkunç olayda şok detaylar ortaya çıktı. Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine dehşeti yaşatan 45 yaşındaki Zahit Y. İsimli şahsın Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada verdiği ifadede şok detaylar ortaya çıktı. Zanlının savunmasındaki o detay ise duyanları şaşırttı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 12.3.2020 20:15 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 20:16 ABONE OL
Son dakika haberi: Bursa’da korkunç olay! “Aynı bıçağı aldım ve karnıma…”

'da geçtiğimiz yıl Temmuz ayında merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi'nde bir tuhafiye dükkanında meydana gelen korkunç olaya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine dehşet anları yaşatan 45 yaşındaki Zahit Y. İsimli şahsın Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada yaptığı savunmada olaya ilişkin şok detaylar ortaya çıktı. Zanlı tarafından yapılan savunmadaki o detay ise duyanları şaşkına çeviren türdendi. İşte son dakika haberiyle ilgili detaylar…

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Son dakika haberi: Bursa’da korkunç olay! “Aynı bıçağı aldım ve karnıma…”
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