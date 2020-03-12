Son Dakika Haberi: İşte Coronavirüste doğru bilinen yanlışlar! Hiçbir işe yaramıyormuş...

Son Dakika Haberi: Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs tüm dünyayı etkisi altına devam ediyor. Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm Avrupa'ya yayılan bu ölümcül virüs, Çin'den sonra en çok İtalya ve İran'ı etkilemiş durumda. Avrupa ülkelerinin bir çoğu virüse karşı OHAL ilan etme tartışmalarını yaparken virüsten korunma yöntemleri de merak ediliyor.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'teki köşe yazısında Koronavirüs'ten korunmak için verilen tavsiyelerin çoğunun yanlış olduğunu aktararak doğru bilinen yanlışları tek tek sıraladı. İşte Osman Müftüoğlu'nun o açıklamaları: