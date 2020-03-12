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: İşte Coronavirüste doğru bilinen yanlışlar! Hiçbir işe yaramıyormuş...

: Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde bir balık pazarında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs için son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Maske takmaktan, sıcak içecekler içmek gerektiğine kadar bir çok dedikodu da insanların kafasını meşgul etmiş durumda. Prof. Dr. Osman Müfftüoğlu, Koronavirüs tartışmalarına ilişkin olarak doğru bilinen yanlışları tek tek anlattı. İşte 'nun köşe yazısına göre doğru bilinen o yanlışlar:

Giriş Tarihi: 12.3.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 09:59 ABONE OL
Son Dakika Haberi: İşte Coronavirüste doğru bilinen yanlışlar! Hiçbir işe yaramıyormuş...

: Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs tüm dünyayı etkisi altına devam ediyor. Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm Avrupa'ya yayılan bu ölümcül virüs, Çin'den sonra en çok İtalya ve İran'ı etkilemiş durumda. Avrupa ülkelerinin bir çoğu virüse karşı OHAL ilan etme tartışmalarını yaparken virüsten korunma yöntemleri de merak ediliyor.

Prof. Dr. , Hürriyet'teki köşe yazısında Koronavirüs'ten korunmak için verilen tavsiyelerin çoğunun yanlış olduğunu aktararak doğru bilinen yanlışları tek tek sıraladı. İşte Osman Müftüoğlu'nun o açıklamaları:

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Son Dakika Haberi: İşte Coronavirüste doğru bilinen yanlışlar! Hiçbir işe yaramıyormuş...
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