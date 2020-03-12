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Son Dakika Haberi: Yarın okullar tatil mi oldu? Corona virüs nedeniyle İstanbul'da okullar ne zamana kadar tatil olacak? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklama

Geçtiğimiz Salı gecesi , ’deki ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamıştı. Koca, virüsün yurt dışı geçmişi olan bir erkek vatandaş tarafından Türkiye’ye girdiğini belirtmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise milyonlarca öğrenci ve velileri ‘Okullar tatil mi oldu, okullar ne zamana kadar tatil olacak?’ sorularının yanıtlarını araştırıyordu. Bugün ise, Başkan Erdoğan’ın başkanlığında tüm bakanların katıldığı corona virüsü toplantısı sona erdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın okulların üç hafta boyunca tatil edildiğini açıkladı. İşte Kalın’ın o açıklamaları…

Giriş Tarihi: 12.3.2020 20:24 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 20:24 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Yarın okullar tatil mi oldu? Corona virüs nedeniyle İstanbul'da okullar ne zamana kadar tatil olacak? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklama

Türkiye'de gözler bugün Beştepe'de yapılan toplantıya çevrilmişti. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Salı gecesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıklamıştı. Virüsün erkek bir vatandaş tarafından ülkemize girdiğini belirten Koca, vatandaşları dikkatli olması konusunda uyarmıştı. Bu gelişmelerin üzerine milyonlarca öğrenci ve velileri 'yarın okullar tatil oldu mu, okullar ne zamana kadar tatil olacak?' sorularının yanıtlarını araştırıyordu. Bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de gerçekleştirilen corona virüsü toplantısının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan son dakika açıklamaları geldi. İbrahim Kalın okullar tatil olacak mı? sorusunun yanıtını canlı yayında verirken, spor müsabakaları ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

İBRAHİM KALIN'DAN 'OKULLAR TATİL Mİ?' AÇIKLAMASI GELDİ!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantının ardından son dakika açıklamalarında bulundu.

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Son Dakika Haberi: Yarın okullar tatil mi oldu? Corona virüs nedeniyle İstanbul'da okullar ne zamana kadar tatil olacak? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklama
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