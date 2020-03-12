Son Dakika Haberi: Yarın okullar tatil mi oldu? Corona virüs nedeniyle İstanbul'da okullar ne zamana kadar tatil olacak? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklama

Türkiye'de gözler bugün Beştepe'de yapılan toplantıya çevrilmişti. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Salı gecesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıklamıştı. Virüsün erkek bir vatandaş tarafından ülkemize girdiğini belirten Koca, vatandaşları dikkatli olması konusunda uyarmıştı. Bu gelişmelerin üzerine milyonlarca öğrenci ve velileri 'yarın okullar tatil oldu mu, okullar ne zamana kadar tatil olacak?' sorularının yanıtlarını araştırıyordu. Bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de gerçekleştirilen corona virüsü toplantısının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan son dakika açıklamaları geldi. İbrahim Kalın okullar tatil olacak mı? sorusunun yanıtını canlı yayında verirken, spor müsabakaları ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

İBRAHİM KALIN'DAN 'OKULLAR TATİL Mİ?' AÇIKLAMASI GELDİ!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantının ardından son dakika açıklamalarında bulundu.