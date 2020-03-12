Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tek kullanımlık maske corona virüsten korur mu? Korona virüsten korunmak için hangi maske kullanılmalı?

kullanımlık maske corona virüsten korur mu? virüsten korunmak için hangi maske kullanılmalı?

Türkiye’de ilk corona virüs vakasının görülmesiyle birlikte kullanımlık maske satışları arttı. İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 126 binİ aşkın kişiye bulaşırken 4 bin 600'den fazla kişi hayatını kaybetti. Dünyada hızlı bir şekilde yayılma oranı vatandaşları tedirgin ederken virüsten korunma yolları gündemde aranan başlıklar arasında yer aldı. Hal böyle olunca ‘’ corona virüsten korur mu? N95 maske nedir fiyatları ne kadar?’’ sorularına yanıt aranmaya başlandı. Özellikle toplu taşıma ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gerekildiğinin altını çizen uzmanlar tek kullanımlık maske kullanımını öneriyorlar. Peki Tek kullanımlık maske corona virüsten korur mu? Korona virüsten korunmak için hangi maske kullanılmalı? N95 maske corona virüsten korur mu, kaç gün kullanılır?

Giriş Tarihi: 12.3.2020 14:37 ABONE OL
Tek kullanımlık maske corona virüsten korur mu? Korona virüsten korunmak için hangi maske kullanılmalı?

kullanımlık maskeler corona virüsünün yayılmasıyla birlikte gündemde aranan başlıklar arasında yer aldı. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şu ana kadar İtalya'da 12 bin 462, İran'da 9 bin, Güney Kore'de 7 bin 869, Fransa'da 2 bin 284 ve İspanya'da ise 2 bin 277 kişide görüldü. Virüsün hızla yayılmasıyla birlikte korunma yöntemleri araştırılmaya başlandı. Hastanelerde, kalabalık ortamlarda, iş yerlerinde N95 maskeler takılmaya başlandı. Maskelerin fiyatları ve boyutları çeşidine göre değişiklik gösteriyor. Peki corona virüsten korur mu? N95 maske corona virüsten korur mu? virüsten korunmak için hangi maske kullanılmalı?

TEK KULLANIMLIK MASKE CORONA VİRÜSTEN KORUR MU?

Tek kullanımlık maske corona virüsten korunmak için uzmanlar tarafından öneriliyor. Maskelerin fiyatları ve boyutları modellere göre değişiklik gösteriyor. Corona virüsünden korunmak için yalnızca cerrahi maskeler tavsiye edilmektedir. Haberimizde tek kullanımlık maskeler hakkında detaylara erişebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tek kullanımlık maske corona virüsten korur mu? Korona virüsten korunmak için hangi maske kullanılmalı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA