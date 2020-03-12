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kuraları ne zaman çekilecek? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi İstanbul kura sonuçları ne zaman?

Sosyal konut projesi kapsamında yapılacak olan kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gün içerisinde internet üzerinden cevap arayan konular arasında yerini almaya devam ediyor. 1 milyon 200 bin civarında kişinin başvuru yaptığı bilinen sosyal konut projesinde kuralar il il çekilmeye başlanmıştı. Başvuruda bulunanların heyecanlı bekleyişi sürerken sonucunda sosyal konut almaya hak kazanan vatandaşlar 240 aya varan taksit fırsatı ile ev sahibi olabilecek. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 12.3.2020 16:42 ABONE OL
TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi İstanbul kura sonuçları ne zaman?

100 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak olan kura sonuçları için vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. İl il yapılan çekiliş sonucunda ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar esnek taksit olanakları ve düşük fiyata ev sahibi olabilmenin hayalini kurarken son günlerde konu ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Buna göre; TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor? Peki, TOKİ İstanbul kura çekişi ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak? İşte merak edilen tüm o ayrıntılar…

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Projeye en çok başvuru 375 bin 953 ile İstanbul'dan yapıldı. İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan da 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu. Proje kapsamında, her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak. 100 bin sosyal konut projesi, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak.

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TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi İstanbul kura sonuçları ne zaman?
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