Ünlü fenomen CZN Burak’ın garsonuna hapis çıktı!

Sosyal medyada fenomen haline gelen 'CZN Burak' lakaplı Muhammed Burak Özdemir'in sahibi olduğu İstanbul Nişantaşı'nda bulunan Hatay Medeniyetler Sofrası isimli mekanda garsonların servis açma kavgası dışarı taşınınca bir kişi hayatını kaybetti.

Olay geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul Levent'te meydana geldi. Hatay Medeniyetler Sofrası isimli işletmede garson olarak çalışan Zekeriya H. ve Mehmet G. arasında servis açma konusunda sözlü tartışma meydana geldi. İddialara göre Mehmet G., Arapça bildiği için Arap kökenli müşterilerle ilgilenmek için garsonluk yaptığı işletmede Suriye uyruklu nargile yapan Zekeriya H.'den servis açmasını istedi. Arkadaşının isteğini yerine getirmeyince ikili arasında çıkan sözlü tartışma arbedeye dönüştü. Kavgayı gören şef garson ise durumu işletme sahibi Burak Özdemir'e söyleyince iki garson arasındaki tartışma son buldu.

DIŞARIDA 2 EL ATEŞ EDEREK ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

İkili arasında çıkan tartışmanın ardından iddiaya göre Zekeriya H., Mehmet G.'ye dışarıda buluşmayı teklif etti. İşletmenin yakınında gece saatlerinde buluşan taraflar arasında kavga çıkınca Mehmet G., belindeki silahı çıkararak Zekeriya H.'ye 2 el ateş etti. Zekeriya H. olay yerinde hayatını kaybederken Mehmet G. polisi arayarak cinayet işlediğini kendisini almalarını istedi. Emniyet güçlerinin olay yerine gelmesiyle gözaltına alınan genç adam, alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilerek nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KAVGADAN HABERİM YOKTU'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında işletme sahibi Burak Özdemir'in ifadesine başvuruldu. Özdemir olayla ilgili alınan ifadesinde, olay tarihinde işletme içerisinde herhangi bir tartışmaya şahit olmadığını her iki şahsında restoranlarında garson olarak çalıştığını ikili arasında yaşanan kavgayı çalışanlarından öğrendiğini beyan etti. Olaya ismi karışan 5 kişinin de işletmede çalışanları olduğunu ifade eden Özdemir söyleyeceklerinin bunlardan olduğunu belirtti.

35 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Savcılık olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sonunda 4 kişinin müşteki olduğu bir iddianame hazırladı. İddianamede ikili arasında çıkan tartışma sonucunda Mehmet G.'nin Zekeriya H.'yi silahla ateş etmek suretiyle öldürdüğünü, Mehmet G.'nin olay yerinden kaçtığı sırada Mahmut H. ve Valid A.'yı çeşitli yerlerinden vurarak yaraladığının tespit edilmesi üzerine 'Kasten öldürme', 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'Hakaret' suçları kapsamında müebbet hapsi istendi.



İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, hakim karşısına çıkan Mehmet G., maktulün kendisini vuracağını düşündüğü için ateş ettiğini vurma kastının bulunmadığını ifade etti. Yargılama sonunda mahkeme başkanı Davut Varlı ve heyeti, Mehmet G.'nin kasten öldürme suçunu işlediğini, yaralanan iki kişiye de kasten öldürme suçunu işlediği kanaatine vararak sanığa toplamda 35 yıl hapis cezası verdi.