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Yaralananlara yine Türkiye sahip çıktı

Yunan sınır birliklerinin vicdansız saldırılarında yaralanan 2 bin 306 mülteci ’deki hastanelerde tedavi ediliyor

Giriş Tarihi: 12.3.2020 ABONE OL
Yaralananlara yine Türkiye sahip çıktı
Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yunanistan tarafından ateşli silah, plastik mermi, gaz bombası ve tazyikli suyla yapılan müdahale sonucu yaralanan 2 bin 306 sığınmacıya kentteki hastaneler ve sahra hastanesinde müdahale edildiğini söyledi. Kentteki sağlık personelinin, sınırda olayların başladığı ilk günden bu yana Yunanistan tarafından atılan gaz bombalarının oluşturduğu yoğun duman altında çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek "Bu ortamda yaralı sığınmacılar sahra hastanesinde başarıyla tedavi edildi. Öncelikle ilk günlerde ambulanslarımız birer poliklinik gibi çalıştı. Hem hastaların muayenesi hem de yaralananların tedavileri yapıldı. Olaylar ilk başladığı zaman yaralananların sayısını tutamadık. Ancak daha sonra yaralı sığınmacılara yapılan tüm müdahaleleri raporladık dedi. En son 198 yaralıya müdehale edildiğini, 3 mültecinin öldüğünü, halen hastanede tedavi gören 14 sığınmacının bulunduğunu söyleyen Kalkan "Yaralıların tedavileri hastanelerimizde devam ediyor" dedi.

'AİHM'YE TAŞIYACAĞIZ'
Öte yandan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu sınırdaki mültecileri ziyaret etti. Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı şiddeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıyacaklarını söyleyerek, "İşkence görenlerin vekaletlerini almaya başladık. Yunanistan AB'yi arkasına almış şımarık bir çocuk" diye konuştu.

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Yaralananlara yine Türkiye sahip çıktı
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