Yunan gazlıyor insanlık ağlıyor

Yunanistan güvenlik güçleri sınırda bekleyen mültecilere yoğun şekilde gaz bombasıyla müdahale ederek insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Mültecilerin Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve ağaçlık alanda bekleyişlerinin 13. gününde ortalık savaş alanına döndü. Yunanistan sınır birlikleri gaz fişeklerini direkt mültecileri hedef alarak atıyor. Mülteciler, Kastanies Sınır Kapısı'nda Yunanistan tarafından jiletli tel ve sivri demirlerle oluşturulan barikatı zincirle aşmaya çalıştı. Müdahale sırasında vücutlarına gaz kapsülleri isabet eden 3 mülteci yaralandı. Gazdan etkilenen, aralarında çocukların da olduğu diğer sığınmacılara da sağlık ekiplerince müdahalede edildi. Yunan sınır güçlerinin hedef alarak attığı plastik mermi bir mültecinin yüzüne isabet etti. Sahra hastanesine kaldırılan sığınmacının gözünü kaybettiği bildirildi. Tampon bölgenin yakınındaki ağaçlık alanda çadırlarda bekleyen aileler de gazdan etkilendi. Öte yandan AB Komisyonu Adalbert Jahnz, Yunanistan'a "Mültecilere yönelik şiddet ve yasadışı müdahale iddialarını soruşturun" çağrısı yaptı.Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael- Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi Diamessis'ten, Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.Yunan hükümetinin, Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıları uluslarası hukuka aykırı bir şekilde iletişim ve yargı sürecinin olmadığı gizli bir lokasyonda tutup Türkiye'ye geri gönderdiği iddia edildi. New York Times'ta (NYT) yer alan "Yunanlıların sığınmacılar için gizli yeri: 'Hayvanlar gibiyiz' başlıklı araştırma haberde, Yunanistan'da sığınmacıların tutulduğu yargısız merkezlere işaret edildi. Sığınmacılarla yapılan mülakatlara da yer verilen haberde, Yunanlıların sığınmacı mültecileri yakalayarak üzerlerindeki elbiseler dahil bütün varlıklarını gasbettiği, dövdüğü ve hiç bir hukuki işlem yapmadan Türkiye'ye geri gönderdiği kaydedildi. Haberde, NYT'nin yerinde raporlama ve uydu görüntülerinin adli analizi sonucunda Yunanistan'ın kuzeydoğusunda böyle gizli bir merkezin varlığını doğruladığının altı çizildi. Kendisine alanın şemaları ve gizli merkezin detayları sunulan eski BM insan hakları özel raportörü Francois Crépeau ilgili merkezin göçmenlerin sığınma talebi haklarının ve AB hukukunun 'zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele' ile ihlal edildiğini temsil ettiğini vurguladı. NYT, Muhammed Yarub'un (22) sınırda Yunan güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğünü de kaydetti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ı etiketleyerek, NYT'de yer alan haberi paylaştı ve mevkidaşına "Bu haberi gördün mü?" sorusunu yöneltti.

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