Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da annesinin öldürdüğü iddia edilen bebeği arama çalışması sürüyor

'da annesinin öldürdüğü iddia edilen bebeği arama çalışması sürüyor

'da, bir annenin yeni doğan bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı iddiası üzerine çöplükte başlatılan arama çalışması devam ediyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.3.2020 15:13 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 15:22 ABONE OL
Adıyaman'da annesinin öldürdüğü iddia edilen bebeği arama çalışması sürüyor

Bahçecik Mahallesi'nde ikamet eden F.U'nun yeni doğan bebeğini yastıkla boğarak öldürdükten sonra cesedi çöp konteynerine attığını belirtmesi üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bölgedeki konteynerlerde bebeğin cansız bedenine ulaşılamaması üzerine savcılık talimatıyla dün kentteki çöplükte başlatılan arama çalışması Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Çöplükte yürütülen arama çalışmalarına yaklaşık 20 kişilik ekip katılıyor.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım, yaptığı açıklamada, savcılığın talimatı üzerine başlatılan çalışmada şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadığını ifade etti.

Bebeği arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Adıyaman'da üç gün önce, yeni doğan bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı ileri sürülen kadın tutuklanmış, bebeğin cesediyse bulunamamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adıyaman'da annesinin öldürdüğü iddia edilen bebeği arama çalışması sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA