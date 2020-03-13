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Ayasofya'da koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.3.2020 23:29 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 23:29 ABONE OL
Ayasofya'da koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı

Yeni tip koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün, ilçe genelindeki ortak kullanım alanlarında oluşabilecek virüs tehditlerini engellemek amacıyla kurduğu özel dezenfekte ekibi, çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda özel kıyafetli ve maskeli ekiplerce Türkiye'nin en fazla turist ağırlayan tarihi mekanlarından Ayasofya Müzesi'nde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Ekiplerin, iki ayrı cihazla Sağlık Bakanlığı onaylı solisyonu kullanıldığı çalışmada, gişeler, hediyelik eşya satış bölümü, bürolar ve Ayasofya'nın içi dezenfekte edildi.

Dezenfekte ekiplerinin virüs tehdidi ortadan kalkana kadar ilçe genelindeki ortak kullanım alanlarında ve tarihi mekanlarda işlemlere devam edecekleri öğrenildi.

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Ayasofya'da koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı
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