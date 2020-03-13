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ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğunda DEV İNDİRİM!

Bu hafta ürünler kataloğu büyük fırsatlarla geliyor. tarihinden itibaren başlayacak olan büyük fırsatlar her zaman olduğu gibi özellikle de teknolojik aletlerde olan fırsatlarla vatandaşların dikkatini çekiyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden erişime sunulan katalogda çeşit çeşit eşyalar yer alırken haftanın yıldız ürünü ise buhar kazanlı ütü oluyor. Teknolojik aletteki büyük indirim vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var? İşte 13 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

Giriş Tarihi: 13.3.2020 11:54 ABONE OL
BİM 13 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğunda DEV İNDİRİM!

BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. Her Cuma raflarını yenileyen ve müşterilerine kaliteli alışveriş fırsatı sunan market zinciri neredeyse Türkiye'nin her bir noktasında hizmet vermeye devam ediyor. Özellikle de teknolojik ürünlerde yapılan indirimler dikkatleri üzerine çekerken aynı granit tencere seti, Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu gibi çeşitli birçok fırsat mağazalarda müşterilerini bekliyor olacak. Peki, 13 Mart Cuma gününden itibaren BİM aktüel ürünler kataloğunda neler olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan o indirimler…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13 MART İNDİRİMLERİ BAŞLADI!

BİM indirimli ürünler vatandaşlar tarafından her hafta yoğun olarak takip ediliyor. Listede öne çıkan ürünler ise teknoloji meraklılarını mutlu edecek. Haberimizin devamında yer alan görsellerin üzerine tıklayarak kataloğa erişim sağlayabilirsiniz…
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BİM 13 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğunda DEV İNDİRİM!
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