Çevre katliamının fotoğrafı

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İstanbul'un Şile ilçesinde ormana bırakılan tonlarca inşaat atığı adeta doğa katliamına neden oluyor. Şile Oruçoğlu Mahallesinde doğaya bırakılan ve yığın haline gelen tonlarca inşaat malzemesi görenleri şaşkına uğratıyor. Ormana bırakılan inşaat malzemeleri bitki örtüsüne zarar veriyor, aynı zamanda görüntü kirliliğine de sebep oluyor. Ormana atılan inşaat malzemeleri arasında koltuk parçaları, tahta paletler, tuğlalar, molozlar, çuvallar, ahşap ev eşyaları ve benzeri çok sayıda malzeme olduğu görülüyor. Tonlarca malzeme adeta doğa katliamına neden olurken, bunların kim tarafından neden atıldığı ise bilinmiyor. Ormana bırakılan atıkların drone ile havadan çekilen görüntüsü doğa katliamının boyutlarını gözler önüne serdi. Bir bölge sakini, "Bu inşaat atıkları ve molozların kim tarafından getirildiği belli değil. Hem görüntü kirliliği, hem de köyün etrafında pislik. Yoğun bir şekilde görülüyor. Geliyorlar gece vakti atıyorlar. Burada yaşayanlar rahatsız. Bu pisliği atıp köyümüzün güzelliğini mahvediyorlar" dedi.