Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Cuma namazında hangi dualar ile sureler okunur? Diyanet ile adım adım kılınışı

Müminler için oldukça önemli olan bir Mübarek Cuma günü daha bereketi ile geldi. Öğle ezaı neticesinde camileri dolduracak olan milyonlarca vatandaş, Cuma namazı hakkında araştırmalarını arttırdı. Bu noktada, ilk kez kılacak olanların yanı sıra bilgilerini tazelemeyi düşünen kişiler 'Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?' sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya yönelik bilgiler paylaşılırken abdest almak ve cuma namazı kılınışı gibi birçok detay da aktarıldı. Peki, cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar okunur? İşte, adım adım cuma namazı kılınışı...
Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.
Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
ABDEST NASIL ALINIR?
Abdest almaya başlamadan önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet ederiz.
Elleri yıkama
"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
Ağza su verme
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.
Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.
Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.
Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.
Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.
Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.
Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.
Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.EN YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI HABERİMİZDE! RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ İLE YAKINLARINIZA HAYIRLI CUMALAR DİLEYİN!