EBA nedir, nasıl kullanılır? Uzaktan eğitim için kullanılan EBA öğrenci girişi nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

Türkiye'de milyonlarca öğrenci 23 Mart tarihinden itibaren uzaktan eğitim sistemine geçecek. Durum böyle olunca uzaktan eğitim sistemlerine ulaşımın nasıl ve nereden olacağı konusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Az önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada uzaktan eğitimin EBA sistemi üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı. Yaşanan bu gelişmelerin üzerinde milyonlarca öğrenci ve velileri 'EBA nedir, nasıl kullanılır ve öğrenci girişi nasıl yapılır?' gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Konuyla ilgili ayrıntılara Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde yer verdik…

EBA NEDİR? EBA NASIL KULLANILIR?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir.

Peki, EBA nasıl kullanılır, uzaktan eğitim için kullanılan EBA'ya öğrenci girişi nasıl yapılır? İşte yanıtı…