Son Dakika Haberleri | Dezenfekte çalışmaları için kapatılan Kabe'yi Ebabil Kuşları tavaf etti

Suudi Arabistan yönetimi dünya genelinde yayılan Korona Virüsü'nün yayılmasını engel olmak maksadıyla Kâbe-i Şerif, Kâbe-i Muazzama veya Beyt-i Atik olarak anılan Kâbe'yi kapatmış, yapılan çalışmanın ardından yeniden açıldığını duyurmuştu. Suudi Arabistan yönetimi dezenfekte çalışmalarının ardından Kâbe'yi tekrar açmıştı.





41 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

Bilindiği üzere Kâbe çok nadir ziyarete kapatılıyor. En son Suudi Arabistan, Kâbe'yi, "Kâbe Baskını"nın yaşandığı 1979 yılında kapatmıştı. 41 yıl sonra Korona Virüs'ün yayılmasını engelleme maksadıyla Kâbe ziyarete kapatılıp yeniden açılmış oldu.

Dezenfekte çalışmaları için kapatılan Kabe'yi Ebabil Kuşları tavaf etti | Video

BİR TÜRK UMRECİ'NİN ÇEKTİĞİ BELİRTİLDİ

Sosyal medyada Kâbe'nin kapatılması ardından birçok paylaşım yapıldı. Kimi Kâbe'nin kapatılmasını eleştirdi, kimi hastalık için Kâbe'nin daha öncede kapatıldığını savundu. Kimi ise dezenfekte çalışmaları sürerken bir grup kişinin tavafa devam edebileceğini savundu. Çeşitli kaynaklarda, Kâbe'deki bu görüntüleri çekenin ise bir Türk umreci olduğu belirtildi.





EBABİL KUŞLARI KÂBE'Yİ TAVAF ETTİ

Suudi Arabistan'da Kâbe kapalıyken Ebabil Kuşları'nın Kâbe'yi tavaf ettiği görüntüler duygulu anlar yaşanmasına neden oldu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir sure, bu kuşları anlatıyor. Ebabil Kuşları Kâbe'yi yıkmak için gelen dönemin en acımasız ve İslam düşmanı Yemen Valisi Ebrehe'nin ordusuna karşı taşlarla savaşmıştı. Kâbe'yi tavaf eden Ebabil Kuşları'nın görüntüsü Ebabil Kuşlarıyla Kâbe'nin nasıl koruduğunu akla getirmiş oldu.