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En güzel resimli haberimizde! Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile yakınlarınıza dileyin!

Müslümanlar için bayram olan mübarek bir Cuma gününe daha ulaştık. Bugün de milyonlarca insan camileri dolduracak, ibadetler edilecek ve dua için eller semaya kaldırılacak. Özellikle bugün, gündemdeki corona virüs vakaları nedeniyle, ’Tedbir Mümin’den Takdir Allah’tandır’’ konulu hutbe okunacak. Bunun yanında, sevdiklerinden uzakta yaşayanlar, onların Cuma gününü tebrik etmek için resimli ve sözlerini araştırıyorlar. Biz de, sabah.com.tr olarak, en güzel resimli Cuma mesajları ve sözlerini haberimizde derledik. İşte, 2020 resimsiz ve resimli Cuma mesajları ve sözler... !

Giriş Tarihi: 13.3.2020 08:25 ABONE OL
En güzel resimli Cuma mesajları haberimizde! Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile yakınlarınıza Hayırlı Cumalar dileyin!

İslam alemi için bayram günlerinden biri sayıla Cuma gününde, Müslümanlar cuma namazı için camilere akın ediyor. Bugün içerisinde yapılacak ibadetlerin yanı sıra, sevdikleri ve yakınları mutlu etmenin de büyük sevabı bulunuyor. Görüşemediğiniz yakınlarınızın Cumasını, resimli ile tebrik edebilirsiniz. Haberimizde, en güzel ve yeni resimli Cuma mesajları ve sözlerini sizin için derledik. Buradan, beğendiğiniz mesajını, SMS ya da Whatsapp yolu ile sevdiklerinize kolayca gönderebilirsiniz.

EN GÜZEL, ANLAMLI 2020 RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Haberimizin içerisinden en güzel, anlamlı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları sözleri ve görsellerine ulaşabilirsiniz.

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En güzel resimli Cuma mesajları haberimizde! Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile yakınlarınıza Hayırlı Cumalar dileyin!
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