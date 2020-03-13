Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 13 Mart 2020 Evde bakım parası yatan iller sorgula!

yatan iller hangileri? 13 Mart bakım parası yatan iller sorgula!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca il il yatırılıyor. Evinde hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakanlara devlet tarafından ödenen bakım maaşlarına 2020 yılına girmemizle birlikte zam gelmişti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yatırılan ödenekten faydalanmak isteyenler ''13 Mart '' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olan ve bakımını üstlenen kişilere verilen bakım parası için bazı şartların olması gerekmektedir. Peki evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Mart ayı yatan sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 13.3.2020 10:39 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 13 Mart 2020 Evde bakım parası yatan iller sorgula!

Devlet tarafından bakıma muhtaç, yaşlı ve hasta kişilere ödenen evde bakım maaşları sorgulanmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri'ne yapılan başvuru neticesinde vatandaşlar evde bakım parasından yararlanabiliyor. Devlet, bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara maaş desteği sağlıyor. Evinde yüzde 50 raporu olan engelli yakınına ya da yaşlısına bakana aylık bağlanması öngörülüyor. Bu ücretten faydalanan vatandaşlar 12 Mart (aylığı) sorgulama nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor. Peki, bakım maaşı yattı mı? İşte detaylar!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? 2020 MART AYI

merak ediliyor. Haberimizde, evde bakım maaşları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 13 Mart 2020 Evde bakım parası yatan iller sorgula!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA