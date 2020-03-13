Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları: 13 Mart Bugün hava nasıl olacak? O illerde toz taşınım hadisesi bekleniyor...

'den : 13 Mart Bugün hava nasıl olacak? O illerde toz taşınım hadisesi bekleniyor...

tarafından gelen özellikle haftanın son gününde vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ederken yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz ve çevre illerde yer yer kuvvetli bekleniyor. Her gün güncel olarak uyarıların ve sıcaklıkların paylaşıldığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden bugün paylaşılan raporda vatandaşlara toz taşınım uyarısı da yapıldı. Ülkemizin Güneydoğu kesimlerinde gözlemlenecek olan bu hadisenin akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısı ile Doğu Karadeniz'de etkisini göstermesi beklenirken yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılıyor. İşte Meteoroloji son dakika uyarıları…

Giriş Tarihi: 13.3.2020 07:09 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 07:15 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları: 13 Mart Bugün hava nasıl olacak? O illerde toz taşınım hadisesi bekleniyor...

son dakika uyarıları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmaya devam ediyor. Gelen son değerlendirmelerde; Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Antalya, Karaman çevreleri ve Sivas'ın doğu kesimlerimlerinde yağmur ve sağanak yağışın süreceği tahminler arasında yer alırken yağışları yer yer kuvvetli şekilde etkisini göstermesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinden itibaren ise Marmara ve Karadeniz kıyılarında yer yer sis hadisesi etkili olacak. Gün içerisinde birçok vatandaş "Bugün hava nasıl olacak?" sorusu yanıt arıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika hava durumu değerlendirmeleri…

METEOROLOJİ O İLLERİ UYARDI! TOZ TAŞINIM HADİSESİ YAŞANACAK!

Ülkemizin Güneydoğu kesimlerinde beklenen bu hadise dün akşam saatlerinden itibaren bugün sabah saatleri aralığında etkisini göstermesi ön görülüyor. Ayrıca Marmara bölgesinin bugün parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Diğer detaylar ve il il hava sıcaklıkları için haberimizin devamını ziyaret edebilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları: 13 Mart Bugün hava nasıl olacak? O illerde toz taşınım hadisesi bekleniyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA