Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları: 13 Mart Bugün hava nasıl olacak? O illerde toz taşınım hadisesi bekleniyor...

Hava durumu son dakika uyarıları Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmaya devam ediyor. Gelen son değerlendirmelerde; Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Antalya, Karaman çevreleri ve Sivas'ın doğu kesimlerimlerinde yağmur ve sağanak yağışın süreceği tahminler arasında yer alırken yağışları yer yer kuvvetli şekilde etkisini göstermesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinden itibaren ise Marmara ve Karadeniz kıyılarında yer yer sis hadisesi etkili olacak. Gün içerisinde birçok vatandaş "Bugün hava nasıl olacak?" sorusu yanıt arıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika hava durumu değerlendirmeleri…

METEOROLOJİ O İLLERİ UYARDI! TOZ TAŞINIM HADİSESİ YAŞANACAK!

Ülkemizin Güneydoğu kesimlerinde beklenen bu hadise dün akşam saatlerinden itibaren bugün sabah saatleri aralığında etkisini göstermesi ön görülüyor. Ayrıca Marmara bölgesinin bugün parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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