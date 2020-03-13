Miraç Kandili ne zaman? Diyanet takvimi ile 2020 Miraç Kandili tarihi

Geçtiğimiz ay Regaip Kandili'nin idrak edilmesinin ardından, mübarek 3 aylar içerisinde bulunanan ikinci mübarek gece Miraç Kandili için sayılı günler kaldı. Bu nedenle de vatandaşlar, Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 Miraç Kandili'nin gününü, her sene yayımlanan dini günler takviminde belirtiyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak ediliyor? İşte, 2020 Miraç Kandili ile ilgili merak edilen bilgiler...

MÜBAREK MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2020 dini günler takvimine göre; Receb ayının 26. günü idrak edilen Miraç Kandili, bu yıl 21 Mart Cumartesi gecesi idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ NE ANLAMA GELİYOR? MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç Kandili'nin ismini veren Miraç, Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi mucizesidir. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.s) Mescidül Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste

ayrıntılı biçimde anlatılır.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Miraç, Mekke döneminde risaletin zor zamanlarında Sevgili Peygamberimizin, bir gece Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir.

Miraç Gecesi Kur'an-ı Kerimde; " Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." şeklinde beyan edilmektedir.