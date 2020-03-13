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? Corona virüs sebebiyle , bakımevi ve anaokulları tatil edildi mi?

Türkiye'de corona virüsü vakasının ardından eğitim kurumlarından tatil haberleri peş peşe geliyor. İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü sebebiyle vatandaşlar ‘’ ? , bakımevi ve anaokulları tatil edildi mi?’’ sorusuna yanıt arıyor. Ülkemizde üniversite ve liselerin tatil olmasının ardından kreşler, bakım evleri ve anaokullarının tatil olup olmayacağı merak konusuydu. Konuyla ilgili açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Peki Özel kreşler tatil mi? Corona virüs sebebiyle özel kreş, bakımevi ve anaokulları tatil edildi mi?

Giriş Tarihi: 13.3.2020 12:02 ABONE OL
Özel kreşler tatil mi? Corona virüs sebebiyle özel kreş, bakımevi ve anaokulları tatil edildi mi?

? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye'deki ikinci corona virüs vakası duyurulmasının ardından güncel haberler peş peşe geliyor. Öğrenciler ve veliler ise Corona virüs sebebiyle , bakımevi ve anaokulları tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Hal böyle olunca ''Corona virüs sebebiyle özel kreş, bakımevi ve anaokulları tatil edildi mi?'' sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da olduğu 18 bakanın katılımı ile yapılan corona virüsü toplantısı Külliye'de gerçekleştirildi. Toplantının ardından özel kreş, bakımevi ve anaokulları tatil edilip edilmediği konusu da yanıt buldu.

ÖZEL KREŞLER TATİL Mİ? CORONA VİRÜS SEBEBİYLE ÖZEL KREŞ, BAKIMEVİ VE ANAOKULLARI TATİL EDİLDİ Mİ?

Türkiye'deki corona virüsü son duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katıldığı bir toplantı düzenlendi ve toplantıdan okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bilgiler verildi. Haberimizde ''Corona virüs sebebiyle özel kreş, bakımevi ve anaokulları tatil edildi mi? Özel kreşler tatil mi?'' sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

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Özel kreşler tatil mi? Corona virüs sebebiyle özel kreş, bakımevi ve anaokulları tatil edildi mi?
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