Özel kreşler tatil mi? Corona virüs sebebiyle özel kreş, bakımevi ve anaokulları tatil edildi mi?

Özel kreşler tatil mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye'deki ikinci corona virüs vakası duyurulmasının ardından güncel haberler peş peşe geliyor. Öğrenciler ve veliler ise Corona virüs sebebiyle özel kreş, bakımevi ve anaokulları tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Hal böyle olunca ''Corona virüs sebebiyle özel kreş, bakımevi ve anaokulları tatil edildi mi?'' sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da olduğu 18 bakanın katılımı ile yapılan corona virüsü toplantısı Külliye'de gerçekleştirildi. Toplantının ardından özel kreş, bakımevi ve anaokulları tatil edilip edilmediği konusu da yanıt buldu.

ÖZEL KREŞLER TATİL Mİ? CORONA VİRÜS SEBEBİYLE ÖZEL KREŞ, BAKIMEVİ VE ANAOKULLARI TATİL EDİLDİ Mİ?

Türkiye'deki corona virüsü son duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katıldığı bir toplantı düzenlendi ve toplantıdan okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bilgiler verildi. Haberimizde ''Corona virüs sebebiyle özel kreş, bakımevi ve anaokulları tatil edildi mi? Özel kreşler tatil mi?'' sorusuna yanıt bulabilirsiniz.