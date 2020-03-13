Pandemi nedir, kısaca ne demektir? Corona virüsü ilan edilen Pandemi hangi hastalıklarda görülür? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü tüm dünyayı etkisi altına alıyor. Öte yandan, dünyayı etkisi altına alan COVID-19 adıyla bilinen Corona virüsü Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi. Salgın hastalık olarak nitelendirilen bu durum daha öncesinde domuz gribi ve Asya gribi vakalarında ilan edilmişti. Bu gelişmeler üzerine on binlerce vatandaş '' Pandemi nedir, ne demektir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkemizde de corona virüsünün görülmesiyle birlikte yetkililer kalabalık ortamlardan uzak durmak ve toplu taşımada hijyene önem verilmesinin altını çizerken salgın hastalıklara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Dünya geneline yayılan salgın hastalıklar için kullanılan terim virüsün yayılması ve tutunmasıdır. Peki Pandemi nedir, ne demektir? Pandemi hangi hastalıklarda görülür? İşte tüm detaylar

PANDEMİ NEDİR, NE DEMEKTİR? DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) AÇIKLADI!

Corona virüsünün Pandemi ilan edilmesinin ardından vatandaşlar pandemi nedir, pandemi hangi hastalıklarda görülür sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Pandemi nedir kısaca tanımı ve tüm merak edilenler...