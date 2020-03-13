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nedir, kısaca ne demektir? virüsü ilan edilen Pandemi hangi hastalıklarda görülür? açıkladı...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan virüsü olarak ilan edildi. Tüm dünya genelinde yeni tip koronavirüsün Kovid-19 taşıdığı belirlenen kişi sayısı 126 bin 136'ya çıktı. En çok vaka Çin'de görülürken Çin'in ardından İtalya, İran ve Güney Kore geliyor. () Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgın hastalık olarak ilan edilince vatandaşlar salgın hastalık hakkında detaylı bilgilere ulaşmaya çalışıyor. On binlerce vatandaş '' , ne demektir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bir virüsün salgın hastalık olarak nitelendirilmesi için istikrarlı bir şekilde, dünyanın farklı noktalarında, kitleler üzerinde görülmeye başlaması gerekiyor. Peki Dünya Sağlık Örgütü tarafından Corona virüsünün ilan edildiği Pandemi nedir, ne demektir? Corona virüsü ilan edilen Pandemi hangi hastalıklarda görülür?İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.3.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 09:10 ABONE OL
Pandemi nedir, kısaca ne demektir? Corona virüsü ilan edilen Pandemi hangi hastalıklarda görülür? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüsü tüm dünyayı etkisi altına alıyor. Öte yandan, dünyayı etkisi altına alan COVID-19 adıyla bilinen Corona virüsü tarafından ilan edildi. Salgın hastalık olarak nitelendirilen bu durum daha öncesinde domuz gribi ve Asya gribi vakalarında ilan edilmişti. Bu gelişmeler üzerine on binlerce vatandaş '' , ne demektir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkemizde de corona virüsünün görülmesiyle birlikte yetkililer kalabalık ortamlardan uzak durmak ve toplu taşımada hijyene önem verilmesinin altını çizerken salgın hastalıklara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Dünya geneline yayılan salgın hastalıklar için kullanılan terim virüsün yayılması ve tutunmasıdır. Peki Pandemi nedir, ne demektir? Pandemi hangi hastalıklarda görülür? İşte tüm detaylar

PANDEMİ NEDİR, NE DEMEKTİR? DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) AÇIKLADI!

Corona virüsünün Pandemi ilan edilmesinin ardından vatandaşlar pandemi nedir, pandemi hangi hastalıklarda görülür sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Pandemi nedir kısaca tanımı ve tüm merak edilenler...

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Pandemi nedir, kısaca ne demektir? Corona virüsü ilan edilen Pandemi hangi hastalıklarda görülür? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı...
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