Sabah editörünün acı günü

KASTAMONU NAMAZ VAKİTLERİ

SABAH gazetesinde uzun yıllardır muhabir ve editör olarak görev yapan Ulaş Yıldız'ın babası Bahrem Yıldız yaşamını yitirdi. Önceki gece ani bir rahatsızlık geçiren 73 yaşındaki Bahrem Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kastamonu'da dünyaya gelen Bahrem Yıldız, uzun yıllar kamu kurumlarında görev aldıktan sonra emekli oldu. Edebiyat ve şiir alanında sekiz tane kitabı yayınlanan Bahrem Yıldız, dün Küçükçekmece Yavuz Selim Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. SABAH