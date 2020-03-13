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SABİM corona danışma hattı nedir? SABİM corona danışma hattı numarası nedir?

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkarak kısa sürede dünya genelinde hızlı bir şekilde yayılarak enfeksiyon yarattığı bölgelerde ölümlere neden olan corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tarafından ülkemizde vakaların tespit edildiğinin açıklanması sonrası bugün yapılan yeni bir açıklamayla SABİM danışma hattının, korona danışam hattı olarak özel bir danışma hattına dönüştürüldüğü bildirildi. Bu açıklama sonrasında vatandaşlarımız merakla arama motorlarında SABİM corona danışma hattı nedir, numarası kaçtır? Sorularıyla araştırmalarına devam ediyor. Peki, SABİM corona danışma hattı nedir, numarası kaçtır? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 13.3.2020 19:14 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 19:14 ABONE OL
SABİM corona danışma hattı nedir? SABİM corona danışma hattı numarası nedir?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak hızla tüm dünyada yayılım gösteren corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken ülkemizde de vakaların ortaya çıkması sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar sonucu SABİM danışma hattının korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüldüğü açıklandı. Bakan Koca'nın bu açıklaması sonrasında vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde SABİM corona danışma hattı nedir, numarası kaçtır? Şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. Peki, SABİM corona danışma hattı nedir, numarası kaçtır? İşte tüm detaylar…

SABİM CORONA DANIŞMA HATTI NEDİR, NUMARASI KAÇTIR?

Koronavirüs enfeksiyonuna ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemlere ilişkin SABİM danışma hattının SABİM corona danışma hattına dönüştürüldüğünün açıklanmasının ardından merak edilen SABİM corona danışma hattı nedir, numarası kaçtır? sorularının cevağlarını haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar;

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SABİM corona danışma hattı nedir? SABİM corona danışma hattı numarası nedir?
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