Sevgilisini evde boğdu ormanda kendini astı

İstanbul Pendik'te bir şahıs, sevgilisi olduğu belirtilen kadını öldürüp ormanlık alana giderek intihar etti. Olay, Pendik Esenler Mahallesi'nde yaşandı. Dün 12.30 sıralarında polisi arayan bir kişi, 'arkadaşım kendimi öldüreceğim dedi, evinin önündeyiz kapıyı açmıyor' diyerek yardım istedi. Gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Arkadaşının talebi üzerine polis ekipleri, savcılıktan alınan izinle evin açık olan mutfak penceresinden içeri girdi. Polis, yerde Pınar Ayrıkan (38)'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri Pınar Ayrıkan'ın iple boğularak öldürüldüğünü belirledi. Konu hakkında çalışma başlatan polis, Hacı Ahmet Altındağ'ın arkadaşı olduğu öğrenilen G.K.'ya ulaştı. G.K., Hacı Ahmet Altındağ'ın kendisini arayarak, Pınar'ı öldürdüğünü şimdi de kendisini öldüreceğini söylediği bilgisini verdi. Cinayet zanlısı Hacı Ahmet Altındağ'ın Pendik'te bulunan Aydos Ormanı'na kaçtığını belirleyen polis, yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ormanı abluka altına aldı. Bölgeye helikopter ve iz takip köpekleri istendi. Yapılan arama çalışmaları 24 saat sonra sonuç verdi. Zanlı Hacı Ahmet Altındağ (41) Ertuğrulgazi Mahallesi Aydos ormanı içerisinde iple kendisini ağaca asarak intihar etmiş halde bulundu. Savcının incelemesi ve yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Altındağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Altındağ'ın cinayeti neden işlediği ise henüz belirlenemedi.

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