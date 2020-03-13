Son dakika haberi: Corona virüsünden korunmak için yaptığı yöntem yok artık dedirtti! Yoğurda arap sabunu kattı...

Gelen son dakika haberine göre Yozgat'ta 43 yaşındaki Mehmet E. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve corona virüsüne karşı önlem almak amacacıyla yoğurdun içerisine arap sabunu katarak yedi. Uyguladığı bu yöntem ile sosyal medyada olay olan 43 yaşındaki adam bunu kendisini corona virüsünden korumak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için yaptım şeklinde açıklamalarda bulunurken zehirlenerek kaldırıldığı hastanede midesi yıkandı. Durumunun iyi olduğu bilinen Mehmet E. Ayrıca "Bu virüsü ilk hangi Çinli bulaştırdıysa Allah onun bin belasını versin" ifadelerini de kullandı. İşte Yozgat'tan gelen ve duyanları şaşkına çeviren son dakika haberi ile ilgili tüm detaylar…

KORONA VİRÜSÜNDEN KORUNMAK İÇİN YOĞURDA ARAP SABUNU KATARAK YEDİ…

Yozgat'ta yaşanan olayda 43 yaşındaki Mehmet E. Yoğurdunun içerisine kattığı arap sabunu nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Acil serviste midesi yıkanarak müdehale edilen vatandaş ile ilgili olarak Acil servis doktoru Erhan K. ise yaptığı açıklamada, "Mehmet amcaya gerekli işlemler yapıldı şu an durumu iyi. Ayrıca belirtmek isterim ki doktorluk hayatım boyunca böyle bir şey ne gördüm ne duydum. Arap sabunu yemek nasıl bir akıldır anlamadım. Lütfen kimse böyle şeyler yapmasın" ifadelerini kullandı.

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