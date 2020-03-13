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Son dakika haberi: ’da kan donduran olay! O kapıdan girenler gördükleri karşısında dehşete kapıldı...

’un ilçesinden gelen son dakika haberi duyanların kanını donduruyor. Kartal ilçesine bağlı Çanakkale Caddesi’nde yer alan bir site içerisindeki metruk binaya ve asker uğurlaması sebebiyle bayrak asmak için giren vatandaşlar binanın içerisinde gördükleri manzara karşısında dehşete kapıldı. Metruk halde bulunan 8 katlı binanın 3. Katındaki o görüntüye maruz kalan vatandaşlar uzun süre etkisinden kurtulamadı. Korkunç olaya ilişkin o detay ise dikkatleri çekti. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 13.3.2020 22:37 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 22:37 ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul’da kan donduran olay! O kapıdan girenler gördükleri karşısında dehşete kapıldı...

'dan ajanslara düşen korkunç son dakika haberi akıllara durgunluk veriyor. Kartal ilçesinde bulunan Çanakkale Caddesinde buluna bir sitede yer alan 8 katlı binaya asker uğurlaması için bayrak asmak isteyen vatandaşlar 3. Kata geldiklerinde gördükleri maznara karşısında dehşete kapıldı. Metruk binanın 3. Katındaki tüyler ürperten olayın ardında vatandaşlar hızla emniyet ekiplerine haber verdi. Kan donduran olayda o detay ise gözlerden kaçmadı. İşte son dakika haberiyle ilgili tüm bilgiler…

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Son dakika haberi: İstanbul’da kan donduran olay! O kapıdan girenler gördükleri karşısında dehşete kapıldı...
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