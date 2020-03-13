Son dakika haberi: İstanbul’da kan donduran olay! O kapıdan girenler gördükleri karşısında dehşete kapıldı...

İstanbul Kartal'dan ajanslara düşen korkunç son dakika haberi akıllara durgunluk veriyor. Kartal ilçesinde bulunan Çanakkale Caddesinde buluna bir sitede yer alan 8 katlı binaya asker uğurlaması için bayrak asmak isteyen vatandaşlar 3. Kata geldiklerinde gördükleri maznara karşısında dehşete kapıldı. Metruk binanın 3. Katındaki tüyler ürperten olayın ardında vatandaşlar hızla emniyet ekiplerine haber verdi. Kan donduran olayda o detay ise gözlerden kaçmadı. İşte son dakika haberiyle ilgili tüm bilgiler…