Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Konya'da şoke eden coronavirüs olayı! "Koronavirüsü siz mi getiriyorsunuz?" deyip bıçakladı...

Son dakika: 'da şoke eden olayı! "Koronavirüsü siz mi getiriyorsunuz?" deyip bıçakladı...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp dünyaya yayılan hastalığı, birçok ülkede binlerce kişinin hayatına mal oldu. Türkiye'de 2. vakanın da görüldüğü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından belirtildi. Önlemler had safhada... Okullar tatil edildi, maçlar seyircisiz oynanacak. Kültür sanat faliyetleri askıya alındı... Bunlarla birlikte ülkenin çeşitli yerlerinden akıllara durgunluk veren coronavirüs olayları da yaşanıyor. Dün Yozgat'ta bir vatandaş, coronavirüsü önleyeceğini düşünerek yoğurda arap sabunu katıp yemişti... Son dakika haberine göre; 'da meydana gelen olay da herkesi şaşkına çevirdi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.3.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 10:01 ABONE OL
Son dakika: Konya'da şoke eden coronavirüs olayı! Koronavirüsü siz mi getiriyorsunuz? deyip bıçakladı...

Göl kenarında balık tutan şahıs, yanındaki Afganistan uyruklu kişiye "Siz buraya coronavirüs mü getiriyorsunuz?" diyerek saldırdı. Kavganın büyümesi sonrasında saldırgan, Afgan şahsı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İsminin Habibullah olduğu öğrenilen yaralı Afgan şahıs hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bu kadarına da pes! Konya'dan gelen son dakika haberi şoke etti. Balık tutan vatandaş, yanınıdaki Afgan şahsa "coronavirüsü siz mi getiriyorsunuz?" deyip saldırdı...

Konya'da akıllara durgunluk veren bıçaklı corona virüsü kavgası: 1 yaralı | Video

DEFALARCA BIÇAKLADI

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarında balık tutarken çıkan koronavirüs tartışmasında Afgan uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köprübaşı mevkisinde, Afgan uyruklu Habibullah, arkadaşı ile birlikte göl kenarında balık tuttuğu sırada yanına yaklaşan U.G. ile iddiaya göre 'Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?' diye tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından U.G, cebinden çıkardığı bıçakla, Afgan uyruklu Habibullah'a saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu ağır olan Habibullah, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesinin ardından Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİLMİŞ

Polis ekiplerince gözaltına alınan U.G.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Habibullah'ın yanındaki ismi öğrenilmeyen arkadaşı da emniyetteki ifadesinde, "U.G.'nin arkadaşına 'Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?' diye bağırarak bıçakla saldırdığını beyan ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bütün dünya corona hakkındaki bu son dakika haberini konuşuyor! İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan ürküten sözler...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Konya'da şoke eden coronavirüs olayı! "Koronavirüsü siz mi getiriyorsunuz?" deyip bıçakladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA