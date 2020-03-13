Son dakika: Konya'da şoke eden coronavirüs olayı! "Koronavirüsü siz mi getiriyorsunuz?" deyip bıçakladı...

Göl kenarında balık tutan şahıs, yanındaki Afganistan uyruklu kişiye "Siz buraya coronavirüs mü getiriyorsunuz?" diyerek saldırdı. Kavganın büyümesi sonrasında saldırgan, Afgan şahsı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İsminin Habibullah olduğu öğrenilen yaralı Afgan şahıs hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bu kadarına da pes! Konya'dan gelen son dakika haberi şoke etti. Balık tutan vatandaş, yanınıdaki Afgan şahsa "coronavirüsü siz mi getiriyorsunuz?" deyip saldırdı...

Konya'da akıllara durgunluk veren bıçaklı corona virüsü kavgası: 1 yaralı | Video

DEFALARCA BIÇAKLADI

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarında balık tutarken çıkan koronavirüs tartışmasında Afgan uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köprübaşı mevkisinde, Afgan uyruklu Habibullah, arkadaşı ile birlikte göl kenarında balık tuttuğu sırada yanına yaklaşan U.G. ile iddiaya göre 'Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?' diye tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından U.G, cebinden çıkardığı bıçakla, Afgan uyruklu Habibullah'a saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu ağır olan Habibullah, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesinin ardından Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİLMİŞ

Polis ekiplerince gözaltına alınan U.G.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Habibullah'ın yanındaki ismi öğrenilmeyen arkadaşı da emniyetteki ifadesinde, "U.G.'nin arkadaşına 'Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?' diye bağırarak bıçakla saldırdığını beyan ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.