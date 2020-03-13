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Son dakika: Sezen'in ölümünde flaş gelişme! Sürücünün cezası belli oldu...

Ege Üniversitesi kampüsündeki korkunç olayda son dakika gelişmesi! Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada traktörün çarpması sonucu üniversite öğrencisi yaşamını yitirmişti. Genç kızın ölümüne neden olan sürücü hakkında karar verildi. Bolsoy'a iyi hal indirimi uygulanarak 3 yıl 6 ay olan hapis cezası 2 yıl 10 aya indirildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.3.2020 15:02 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 15:06 ABONE OL
Son dakika: Sezen'in ölümünde flaş gelişme! Sürücünün cezası belli oldu...

Üniversite kampüsünde traktör çarpması sonucu hayatını kaybeden Sezen Zambak'ın ölümüne ilişkin davada son dakika gelişmesi yaşandı. Sürücüye iyi hal indirimiyle 2 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Acı kaza, geçen 16 Eylül'de Bornova'daki Ege Üniversitesi Kampüsü'nde meydana geldi. Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, kampüs içindeki yoldan geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi Bolsoy yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü Vehbi Bolsoy ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



SÜRÜCÜ TAM VE ASLİ KUSURLU BULUNDU

Kazanın, görüntüleri izlenerek ve olay yerinde inceleme yapılarak hazırlanan, kaza tespit tutanağında, sürücü Bolsoy, 'sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermediği için' tam ve asli kusurlu bulundu.



KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Vehbi Bolsoy hakkında İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugün görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık Vehbi Bolsoy ile ölen genç kızın ailesi, arkadaşları ve taraf avukatları hazır bulundu. Zambak Ailesi'nin avukatı, kazanın olası kast ile yaşandığını savunarak, "Yaşadığımız bu olayın tesadüfü sebeplerle gelişmediğini düşünüyoruz. Sanığın olası kastla yargılanması istediğimizdir" dedi.

Sanık avukatının beraat talebinde bulunduğu duruşmada, sanık Bolsoy ise üzgün olduğunu söyledi.

İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI

Duruşma sonunda hakim, Bolsoy'u 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı, 2 yıl 10 aya düşürdü.

Ayrıca sanığın ehliyetine 1 yıl süreyle el koydu.

BABA: ADALET ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Duruşma sonunda açıklama yapan baba Metin Zambak, "Kararı duyar duymaz mahkeme salonundan ayrıldım. Mahkemenin delilleri doğru değerlendirdiğini düşünmüyorum. Görüntülerde her şey apaçık ortada. Bu karara itiraz edeceğiz, istinaf mahkemesine başvuracağız. Adalet aramaya devam edeceğiz" dedi.

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