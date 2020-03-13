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Tavuk borcu cinayetle bitti

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU Yaşam
Giriş Tarihi: 13.3.2020 ABONE OL
Tavuk borcu cinayetle bitti
ADANA'DA canlı hayvan alım satımı yapan kardeşler Tufan Yeşil (32) ile Tamer Yeşil (31), bir yıl önce Mehmet G.'den 56 bin liralık tavuk aldı. İddiaya göre kardeşler paranın bir bölümünü ödedi. Mehmet G. bir süre sonra yaşamını yitirdi. Bir yıl sonra 2 kişi gelip, Yeşil kardeşlerden borcu istedi. İki kardeş, "Para vermeyiz" deyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tufan Yeşil bıçakla 2 kişiyi yaraladı. Yaralanan Ali Al ve Abdullah A. hastaneye kaldırıldı. Ancak Al hastanede yaşamını yitirdi. Yakalanan iki kardeş tutuklandı.
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Tavuk borcu cinayetle bitti
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