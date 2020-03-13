Tek kullanımlık maske corona virüsten koruyor mu? (Kovid-19) Korona virüsten korunmak için hangi maske kullanılmalıdır?

Tek kullanımlık maskeler corona virüsünün yayılmasıyla birlikte gündemde aranan başlıklar arasında yer aldı. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şu ana kadar İtalya'da 12 bin 462, İran'da 9 bin, Güney Kore'de 7 bin 869, Fransa'da 2 bin 284 ve İspanya'da ise 2 bin 277 kişide görüldü. Virüsün hızla yayılmasıyla birlikte korunma yöntemleri araştırılmaya başlandı. Hastanelerde, kalabalık ortamlarda, iş yerlerinde N95 maskeler takılmaya başlandı. Maskelerin fiyatları ve boyutları çeşidine göre değişiklik gösteriyor. Peki Tek kullanımlık maske corona virüsten korur mu? N95 maske corona virüsten korur mu? Korona virüsten korunmak için hangi maske kullanılmalı?

TEK KULLANIMLIK MASKE CORONA VİRÜSTEN KORUR MU?

Tek kullanımlık maske corona virüsten korunmak için uzmanlar tarafından öneriliyor. Maskelerin fiyatları ve boyutları modellere göre değişiklik gösteriyor. Corona virüsünden korunmak için yalnızca cerrahi maskeler tavsiye edilmektedir. Haberimizde tek kullanımlık maskeler hakkında detaylara erişebilirsiniz.