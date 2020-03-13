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Körfez kura çekilişi canlı izle! TOKİ Körfez kura sonuçları açıklanıyor!

100 bin konut projesi kapsamında 'nin Körfez ilçesinde inşa edilecek olan kura çekilişi bugün yani 13 Mart Cuma günü yapılacak. 2+1 ve 3+1 konutlar için ayrı saatlerde gerçekleştirilecek olan çekiliş sonuçları binlerce vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Kocaeli Derince Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan çekilişin ilki saat 10:00'da, ikincisi ise 13.00'da gerçekleştirilecek. Buna göre; haberimizin içerisinden TOKİ kura sonuçları ile ilgili detaylara ulaşabilir, TOKİ Körfez kura çekilişi canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.3.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 10:04 ABONE OL
TOKİ Körfez kura çekilişi canlı izle! TOKİ Kocaeli Körfez kura sonuçları açıklanıyor!

Bugün gerçekleştirilecek olan Körfez kura sonuçları merakla bekleniyor. 2+1 ve 3+1 konutlar için gerçekleştirilecek olan kura çekilişi Derince Spor Salonu'nda çekilecek. 2+1 konutların kurası saat 10:00'da, 3+1 konutların kurası ise saat 13:00'da gerçekleştirilecek. 1500 konut için kura çekilişinin gerçekleştirileceği bugün sonuçları öğrenmek isteyen binlerce vatandaş merak içerisinde bekliyor. Buna göre; TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Körfez kura çekilişi canlı izle!

TOKİ KOCAELİ KÖRFEZ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI CANLI İZLE!

Haberimizin içerisinden TOKİ Kocaeli Körfez Kura Çekiliş sonuçlarına ulaşabilir, canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz.

TOKİ KOCAELİ KÖRFEZ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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TOKİ Körfez kura çekilişi canlı izle! TOKİ Kocaeli Körfez kura sonuçları açıklanıyor!
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