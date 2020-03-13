TOKİ Körfez kura çekilişi canlı izle! TOKİ Kocaeli Körfez kura sonuçları açıklanıyor!

Bugün gerçekleştirilecek olan TOKİ Kocaeli Körfez kura sonuçları merakla bekleniyor. 2+1 ve 3+1 konutlar için gerçekleştirilecek olan kura çekilişi Derince Spor Salonu'nda çekilecek. 2+1 konutların kurası saat 10:00'da, 3+1 konutların kurası ise saat 13:00'da gerçekleştirilecek. 1500 konut için kura çekilişinin gerçekleştirileceği bugün sonuçları öğrenmek isteyen binlerce vatandaş merak içerisinde bekliyor. Buna göre; TOKİ Kocaeli Körfez kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Körfez kura çekilişi canlı izle!

TOKİ KOCAELİ KÖRFEZ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI CANLI İZLE!

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