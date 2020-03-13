Tüm yurtta seferberlik

DünyaSağlık Örgütü'nün "küresel salgın" olarak tanımladığı koronavirüse karşı ülke genelinde önlemler sürüyor.Merkez ve 19 ilçedeki tüm okullar ile milli eğitim müdürlüklerinde dezenfektan çalışması yapıldı. Dezenfektan ürünleri ise meslek liselerinin kimya bölümü öğrencileri tarafından üretildi.Büyükşehir Belediyesi metro, otobüs durakları, hastane, okul, müze, istasyon ve bankamatiklerde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yaptı. Türkiye'nin en büyük camilerinden, 28 bin 500 kişi kapasiteli Merkez Camisi'nde de koronavirüse karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yapıldı.Tüm toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediliyor. Ekipler, günlük seferlerini tamamlayan araçları, her gece dezenfekte ediliyor. Bunun yanı sıra havalimanı, camiler, kamu kurumları, otogarlar ve alışveriş merkezi gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu alanlar da dezenfekte edilmeye başlandı.Ekipler, şehir genelinde bin 200 okulda öğrencilerin sıklıkla kullandığı mekânlar, kapı, pencereler ve korkulukları dezenfekte ediyor. Kentte ayrıca, umreden dönenler ile Irak ve İran'dan gelen bütün kontrolden geçirildi.Mesai bitimi sonrası okullar dezenfekte ediliyor. İl Sağlık ekipleri de Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bütün personeline koronavirüs konusunda eğitim verdi.Camiler, okullar, toplu ulaşım araçları ve sosyal tesisler belediye ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Camiler insanlar için özel bir ibadet alanı. Vatandaşların huzur içinde ibadet edebilmeleri için ekiplerimiz, ilaçlama çalışması yaptı" dedi.Özel kıyafetli ekipler özel hazırlanan solüsyonla öğrencilerin kullandığı ortak alanları oluşturan sınıflar, yemekhaneler, lavabolar, çok amaçlı spor salonları, atölyeler, koridorlar ve bahçeleri dezenfekte ediyor.Genellikle, misafirlere, ya da taziye-düğün yemeklerinden sonra özel fincanlarıyla servis edilen yöreye özgü mırra ve çaylar, tek kullanımlık karton veya pet bardaklarda ikram ediliyor.SABAH

KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ